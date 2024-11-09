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В Киевской области сбивают российские дроны

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области поздно вечером в субботу, 9 ноября, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом были зафиксированы российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

О боевой работе защитников неба Киевской области стало известно около 22.55. А тревога в области была объявлена ​​около часа назад - в 21.54.

Жителей региона просят находиться в укрытиях и не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги.

"Киевская область. Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - рассказали в администрации.

Кроме того, в ОВА напомнили о важности соблюдать правила относительно информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении администрации.

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня вечером российские оккупанты запустили для очередной воздушной атаки по Украине несколько групп ударных беспилотников, предварительно типа "Шахед".

Добавим, вражеские дроны, в частности, направлялись в сторону Киева - в столице объявляли воздушную тревогу в 22.07, фиксировалось движение беспилотника противника в сторону города.

По последним данным Воздушных сил ВСУ по движению "Шахедов", угроза вражеских дронов-камикадзе для восьми областей. В частности, фиксировались:

  • несколько групп ударных беспилотников оккупантов в Черниговской области - они двигаются в сторону Киевской области,
  • несколько групп "Шахедов" - в Сумской области, курсом на Полтавскую и Черниговскую области,
  • несколько групп БпЛА противника в Полтавской области - они двигаются в северо-западном направлении,
  • дроны врага из Черкасской и Полтавской областей двигались в сторону Киевской области,
  • "Шахеды" из Херсонской области направлялись в сторону Николаевской области,
  • дроны-камикадзе россиян из акватории Черного моря двигались курсом на Одесскую область (Черноморск),
  • группа беспилотников противника из акватории Черного моря - курсом на Николаевскую область.

Напомним, ранее днем ​​9 ноября в Киевской области также велась работа ПВО из-за российских беспилотников. В регионе были слышны взрывы.

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Киевская областьПВОАтака дронов