У Київській області збивають російські безпілотники

Раніше повідомлялося, що з вечора напередодні, 31 грудня 2024-го, був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

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