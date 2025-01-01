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У Київській області збивають російські безпілотники

Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області під ранок, 1 січня, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні були зафіксовані ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Повітряна тривога у Київській області була оголошена ще близько першої години ночі.

О 06:43 у Повітряних силах поінформували про рух БПЛА противника у напрямку столиці та району з північного сходу.

Незабаром у КОВА в Telegram заявили про роботу захисників неба з відбиття ворожої атаки.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні адміністрації

Також в КОВА закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги, та нагадали про важливість дотримання правил щодо інформ-тиші.

Раніше повідомлялося, що з вечора напередодні, 31 грудня 2024-го, був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

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Київська областьВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів