В Киевской области сбивают российские беспилотники

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена еще около часа ночи.

В 06:43 в Воздушных силах проинформировали о движении БПЛА противника в направлении столицы и района с северо-востока.

Вскоре в КОВА в Telegram заявили о работе защитников неба по отражению вражеской атаки.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации

Также в КОВА призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги, и напомнили о важности соблюдения правил информ-тишины.