В Київській області завтра можуть лунати вибухи: коли та яка причина

У Київській області зранку 29 вересня можуть лунати вибухи. Усе через вибухові роботи в Ольшаницькому родовищі гранітів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Проведення робіт заплановано з 09:00 до 16:00.
"Завтра, 29 вересня, з 09:00 до 16:00 на території Білоцерківського району в Ольшаницькому родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Мета – виробництво щебеневої продукції", - пише пресслужба ОВА.
В ОВА закликають зберігати спокій.
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