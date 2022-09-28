В Киевской области завтра могут раздаваться взрывы: когда и какая причина

В Киевской области утром 29 сентября могут раздаваться взрывы. Все из-за взрывных работ в Ольшаницком месторождении гранитов.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Проведение работ запланировано с 09:00 до 16:00.
"Завтра, 29 сентября, с 09:00 до 16:00 на территории Белоцерковского района в Ольшаницком месторождении гранитов запланировано проведение взрывных работ. Цель - производство щебеночной продукции", - пишет пресс-служба ОВА.
В ОВА призывают сохранять спокойствие.
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