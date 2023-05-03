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У Київській області завтра будуть тестувати систему оповіщення

Фото: у Київській області завтра будуть тестувати систему оповіщення (pixabay)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 4 травня, у Київській області проведуть тестування системного оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram селищного голови Макарова Вадима Токара.

"У Київській області проведуть тестування системного оповіщення. Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 4 травня", - йдеться в повідомленні.

Мета перевірки - протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен протягом дня.

"Просимо зберігати спокій. Але не забувайте перевіряти на офіційних джерелах інформацію про наявність повітряної тривоги", - додав Токар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 3 травня, у Київській області під Бучею запланували знищення вибухонебезпечних предметів. Жителі можуть чути вибухи.

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Київська область