В Киевской области завтра будут тестировать систему оповещения

В четверг, 4 мая, в Киевской области проведут тестирование системного оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram поселкового головы Макарова Вадима Токара.

"Просим сохранять спокойствие. Но не забывайте проверять на официальных источниках информацию о наличии воздушной тревоги", - добавил Токарь.

Цель проверки - протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в течение дня.

"В Киевской области проведут тестирование системного оповещения. Контрольная техническая проверка износа действующих электромеханических сирен будет проводиться 4 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировано уничтожение взрывоопасных предметов. Жители могут слышать взрывы.

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