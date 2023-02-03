У Київській області затримали шахраїв, які "збирали" гроші для ЗСУ

У Київській області прикордонники затримали шахраїв, які привласнювали донати для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
"Фігуранти під прикриттям благодійності збирали гроші для Збройних сил України. Кошти виманювали у фізичних та юридичних осіб через кол-центри. В місяць злочинці заробляли до 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що правоохоронці провели обшук та вилучили системні блоки, "чорну бухгалтерію", записники та інші матеріали. Нині триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що шахраї вигадали новий спосіб збагатитися за рахунок грошей українців. Вони відкрили збір на потреби ЗСУ від імені Житомирської ОВА, але їх плани було викрито.
Нещодавно кіберполіція назвала найпоширеніші в Україні типи інтернет-шахрайств, а також пояснила, чому небезпечно сплачувати завдаток.
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