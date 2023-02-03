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В Киевской области задержали мошенников, которые "собирали" деньги для ВСУ

Фото: в Киевской области задержали мошенников, которые "собирали" деньги для ВСУ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области пограничники задержали мошенников, которые присваивали донаты для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Фигуранты под прикрытием благотворительности собирали деньги для Вооруженных сил Украины. Средства выманивали у физических и юридических лиц через колл-центры. В месяц преступники зарабатывали до 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечено, что правоохранители провели обыск и изъяли системные блоки, "черную бухгалтерию", записные книжки и другие материалы. В настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что мошенники придумали новый способ обогатиться за счет денег украинцев. Они открыли сбор на нужды ВСУ от имени Житомирской ОВА, но их планы были разоблачены.

Недавно киберполиция назвала самые распространенные в Украине типы интернет-мошенничества, а также объяснила, почему опасно платить задаток.

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