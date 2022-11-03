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У Київській області затримали колаборанта, який товаришує з бойовиками "ЛДНР"

Фото: прикордонники затримали колаборанта у Київської області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники затримали колаборанта у Київській області. Він товаришує з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.

У телефоні колаборанта правоохоронці виявили листування проросійського характеру. Прикордонники з'ясували, що брат чоловіка російський військовий. Зараз він знаходиться в окупованому Херсоні.

Крім того, колаборант підтримує зв'язок з бойовиками з ОРДЛО.

"Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії "ДНР"/"ЛНР"", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники передали затриманого співробітникам Служби безпеки України.

Фото: прикордонники затримали колаборанта у Київської області (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, СБУ викрила чиновника в Черкаської області, який виправдовував війну та закликав підтримувати ворога.

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Київська областьколаборантприкордонникиДНР