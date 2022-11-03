ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Черкаській області чиновник виправдовував війну та ракетні удари. СБУ затримала його

Новость на русском →
Черкаси, Четвер 03 листопада 2022 12:47
У Черкаській області чиновник виправдовував війну та ракетні удари. СБУ затримала його Фото: СБУ затримала чиновника у Черкаській обласі, який виправдовував війну (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Черкаській області чиновник виправдовував війну та закликав підтримувати окупантів. Правоохоронці затримали його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Контррозвідка СБУ встановила, що чиновник виправдовував ракетні удари росіян та вбивства цивільних. Зокрема, чоловік заперечував причетність російських військ до звірств у Бучі.

Поплічником окупантів виявився чиновник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку. Після початку російського вторгнення він агітував колег підтримувати ворога. Чоловік планував допомагати росіянам після захоплення Черкаської області.

Під час обшуків на робочому місці чиновника СБУ виявила телефон та комп’ютерну техніку з доказами.

Чиновнику оголосили підозру за двома статтями ККУ. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, що поліція викрила росіян, які катували та тероризували жителів Іванкова Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Черкасская область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України