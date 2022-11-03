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В Киевской области задержали коллаборанта, который дружит с боевиками "ЛДНР"

Фото: пограничники задержали коллаборанта в Киевской области (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники задержали коллаборанта в Киевской области. Он дружит с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В телефоне коллаборанта правоохранители обнаружили переписку пророссийского характера. Пограничники выяснили, что брат мужчины российский военный. Сейчас он находится в оккупированном Херсоне.

Кроме того, коллаборант поддерживает связь с боевиками из ОРДЛО.

"Также у мужчины знакомы среди боевиков так называемой армии "ДНР"/"ЛНР"", - говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанного сотрудникам Службы безопасности Украины.

Фото: пограничники задержали коллаборанта в Киевской области (t.me/DPSUkr)

Напомним, СБУ разоблачила чиновника в Черкасской области, который оправдывал войну и призывал поддерживать врага.

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