У Київській області затримали колаборанта, який товаришує з бойовиками "ЛДНР"
Прикордонники затримали колаборанта у Київській області. Він товаришує з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.
У телефоні колаборанта правоохоронці виявили листування проросійського характеру. Прикордонники з'ясували, що брат чоловіка російський військовий. Зараз він знаходиться в окупованому Херсоні.
Крім того, колаборант підтримує зв'язок з бойовиками з ОРДЛО.
"Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії "ДНР"/"ЛНР"", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники передали затриманого співробітникам Служби безпеки України.
Фото: прикордонники затримали колаборанта у Київської області (t.me/DPSUkr)
Нагадаємо, СБУ викрила чиновника в Черкаської області, який виправдовував війну та закликав підтримувати ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.