В Киевской области задержали коллаборанта, который дружит с боевиками "ЛДНР"

Пограничники задержали коллаборанта в Киевской области. Он дружит с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В телефоне коллаборанта правоохранители обнаружили переписку пророссийского характера. Пограничники выяснили, что брат мужчины российский военный. Сейчас он находится в оккупированном Херсоне. Кроме того, коллаборант поддерживает связь с боевиками из ОРДЛО. "Также у мужчины знакомы среди боевиков так называемой армии "ДНР"/"ЛНР"", - говорится в сообщении. Пограничники передали задержанного сотрудникам Службы безопасности Украины. Фото: пограничники задержали коллаборанта в Киевской области (t.me/DPSUkr)