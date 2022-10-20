У Київській області зафіксували випадок сибірки

У Київській області на одному із фермерських господарств виявили збудник сибірки (Bacillus anthracis) в кози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Для з'ясування епізоотичних зв'язків і причин виникнення збудника фахівці провели відповідне розслідування. Наразі встановлено, що на фермі утримується 337 кіз. Інші тварини в господарстві відсутні. Також вже визначено загрозливу зону й затверджено план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сибірки - запроваджено карантин. Наразі поголів'я тварин на ферім перебуває під наглядом спеціалістів державної лікарні ветеринарної медицини. Тварини клінічно здорові. "Упродовж останніх років епізоотична ситуація по сибірці в Україні є контрольованою завдяки активній імунізації тварин та швидким реагуванням ветеринарних спеціалістів", - зазначили у Держпродспоживслужбі.