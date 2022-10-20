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У Київській області зафіксували випадок сибірки

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Четвер 20 жовтня 2022 01:11
У Київській області зафіксували випадок сибірки Фото: У Київській області зафіксували випадок сибірки (dpss.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Київській області на одному із фермерських господарств виявили збудник сибірки (Bacillus anthracis) в кози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Для з'ясування епізоотичних зв'язків і причин виникнення збудника фахівці провели відповідне розслідування.

Наразі встановлено, що на фермі утримується 337 кіз. Інші тварини в господарстві відсутні.

Також вже визначено загрозливу зону й затверджено план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сибірки - запроваджено карантин.

Наразі поголів'я тварин на ферім перебуває під наглядом спеціалістів державної лікарні ветеринарної медицини. Тварини клінічно здорові.

"Упродовж останніх років епізоотична ситуація по сибірці в Україні є контрольованою завдяки активній імунізації тварин та швидким реагуванням ветеринарних спеціалістів", - зазначили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, сибірка - гостре небезпечне інфекційне захворювання всіх видів сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, а також людей. Його спричиняє збудник Bacillus anthracis.

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Київська область тварини
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