В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование. Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Другие животные в хозяйстве отсутствуют. Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы - введен карантин. Поголовье животных на ферим находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы. "На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов", - отметили в Госпродпотребслужбе.