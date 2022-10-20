В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы
В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование.
Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Другие животные в хозяйстве отсутствуют.
Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы - введен карантин.
Поголовье животных на ферим находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.
"На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, сибирская язва - острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.
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