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В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

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Четверг 20 октября 2022 01:12
В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы Фото: В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы (dpss.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование.

Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Другие животные в хозяйстве отсутствуют.

Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы - введен карантин.

Поголовье животных на ферим находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.

"На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, сибирская язва - острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.

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Киевская область тварини
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