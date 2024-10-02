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У Київській області зафіксовано ворожі дрони, працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 2 жовтня у Київській області працюють сили ППО. В небі над регіоном фіксують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 03:31.

Крім того, українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. І додатково попросили не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

До цього, о 03:16, Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що для Київської області існує загроза застосування безпілотників.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:40 сигнал повітряної тривоги оголошено в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Також згідно карти, тривога продовжується у тимчасово окупованій Луганській області та в Криму.

Нагадаємо, що вдень 1 жовтня в Києві та низці областей України було оголошено тривогу. Її причиною стала загроза застосування ворогом балістики і ракет.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 1 жовтня ворог задіяв для атаки на Україну 32 дрони типу "Шахед". Сили ППО знищили 29 з них, інші три - були втрачені в результаті протидії РЕБ.

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