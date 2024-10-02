В Киевской области зафиксированы вражеские дроны, работает ПВО

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 03:31.

Кроме того, украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. И дополнительно попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

До этого в 03:16 Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что для Киевской области существует угроза применения беспилотников.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:40 сигнал воздушной тревоги объявлен в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Также согласно карте, тревога продолжается во временно оккупированной Луганской области и в Крыму.