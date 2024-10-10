В Киевской области зафиксированы дроны, работают силы ПВО

В ночь на 10 сентября в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В регионе зафиксированы БпЛА россиян, по которым работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:49.

Также в официальном канале, власти призвали не фотографировать и не снимать работу защитников Украины. Кроме того, украинцев попросили не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Перед этим, еще в 00:28, Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в это время фиксировали дронов россиян на западе Сумской области. Ориентировочное движение направления ударных БпЛА было на Киев через Черниговскую область.

Обновлено в 02:02

В Киевской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях объявили отбой тревоги. Однако отметим, что угроза применения дронов в других регионах, где есть тревога, до сих пор остается.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:55 сигнал воздушной тревоги объявлен в большинстве областей Украины, а именно в центральной и восточной части страны.