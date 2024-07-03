У Київській області взялися за проблеми зі зв'язком під час відключень: що пропонують

Зазначається, що проблеми зі зв'язком обговорили на засіданні штабу Ради оборони Київської області, на якому були присутні представники мобільних операторів Vodafone, "Київстар" та Lifecell.

Як наголошує Київська ОВА, є необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв'язок.

"Всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин. Однак в деяких місцях зв'язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину", - пояснює ОВА.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначає, що дуже часто батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії. Ще одна проблема - вичерпання ресурсу дії цих батарей, деякі з них не витримують чотири години роботи.

"Тому мобільні оператори мають надати об'єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", - додав Кравченко.