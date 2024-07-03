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В Киевской области взялись за проблемы со связью во время отключений: что предлагают

Фото: в Киевской области взялись за проблемы со связью при отключениях света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области провели заседание с мобильными операторами, чтобы решить проблему с отсутствием связи при отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую ОВА.

Отмечается, что проблемы со связью обсудили на заседании штаба Совета обороны Киевской области, где присутствовали представители мобильных операторов Vodafone, "Киевстар" и Lifecell.

Как сообщает Киевская ОВА, есть необходимость увеличения количества генераторов на станциях, предоставляющих связь.

"Все базовые станции оснащены аккумуляторными батареями нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов. Однако в некоторых местах связь после отключения света исчезает либо сразу, либо уже через час", - объясняет ОВА.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отмечает, что очень часто батареи не успевают перезаряжаться из-за длительного отсутствия электроэнергии. Еще одна проблема - исчерпание ресурса действия этих батарей, некоторые из них не выдерживают четыре часа работы.

"Поэтому мобильные операторы должны предоставить объективную информацию о сроках работы аккумуляторов, а в случае необходимости их заменить", - добавил Кравченко.

 

Проблемы со связью

В Украине на фоне российских атак на энергетику вводятся ограничения на потребление электроэнергии по графикам. А в последнее время отключения света стали более длительными.

В некоторых регионах и городах фиксируются проблемы с мобильной связью. Президент Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть проблему и на следующей Ставке главнокомандующего представить анализ.

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