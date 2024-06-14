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В Київській області вже третю добу гасять пожежу на підприємстві через атаку РФ

Фото: пожежа на підприємстві у Київській області триває третю добу (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Гурковська

Рятувальники вже третю добу гасять пожежу, яка виникла на підприємстві у Київській області ще 12 червня. Тоді під час атаки РФ на об'єкт впали уламки дронів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває", - розповіла вона.

За її словами, загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає.

"Рятувальники працюють на охолодження", - додала спікер.

Пожежа на підприємстві у Київській області

Учора ввечері, 13 червня, у ДСНС України повідомляли, що ліквідація вогню продовжується. На місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

 

Нагадаємо, вночі на 12 червня російські війська влаштували чергову масштабну атаку по Україні, використавши і ракети, і дрони.

Вибухи лунали і в Одесі, і у Києві. Зокрема, у Київській області сталася пожежа на промисловому об'єкті, постраждала одна людина.

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Київська областьПожежа