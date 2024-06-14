В Киевской области уже третьи сутки тушат пожар на предприятии из-за атаки РФ

"По состоянию на утро 14 июня ликвидация продолжается", - рассказала она.

По ее словам, возгорание локализовано, распространения огня нет.

"Спасатели работают на охлаждение", – добавила спикер.

Пожар на предприятии в Киевской области

Вчера вечером, 13 июня, в ГСЧС Украины сообщали, что ликвидация огня продолжается. На месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска устроили очередную масштабную атаку по Украине, использовав и ракеты, и дроны.

Взрывы раздавались и в Одессе, и в Киеве. В частности, в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.