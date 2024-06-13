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У Київській області вже добу гасять підприємство, яке загорілося через атаку РФ

Четвер 13 червня 2024 07:41
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У Київській області вже добу гасять підприємство, яке загорілося через атаку РФ Фото: ліквідація пожежі після обстрілу РФ у Київській області (dsns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на 7:00 триває ліквідація пожежі на підприємстві у Київській області, що виникла приблизно в такий самий час 12 червня внаслідок ракетного і дронового удару по Україні з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

На місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня РФ атакувала територію України ударними дронами і крилатими ракетами.

У Київській області, згідно з інформацією Київської обласної військової адміністрації, через падіння уламків почалася пожежа на промисловому підприємстві. Про уламки якого саме об'єкта йдеться, там не уточнили. У ліквідації пожежі на самому початку було задіяно понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

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