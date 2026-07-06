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В Киевской области уже 8 погибших в результате массированного удара РФ

19:44 06.07.2026 Пн
2 мин
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
В Киевской области уже 8 погибших в результате массированного удара РФ Фото: последствия удара по Вишневому (Getty Images)
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В Киевской области количество погибших в результате ночной массированной атаки россиян возросло до восьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"К сожалению, количество погибших в результате атаки российских преступников увеличилось до 8. Искренние соболезнования родным и близким. Сейчас количество пострадавших в результате массированной российской атаки на Киевщину возросло до 48 человек", - отметил он.

Калашник рассказал, что госпитализированы 20 пострадавших - за жизни трех человек, находящихся в тяжелом состоянии, борются врачи. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава ОВА сообщил, что больше всего пострадавших - 35 человек - в Бучанском районе. Ранения получили жители Бориспольского, Броварского и Фастовского районов.

"Россия в очередной раз целеустремленно бьет по мирным людям, разрушает дома, уносит жизнь и калечит судьбы. За каждое такое преступление должно последовать справедливое наказание", - отметил Калашник.

Напомним, российские войска в ночь на 6 июля совершили комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев и Киевская область, в частности город Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Вишневом продолжается эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в результате ночного удара по Киеву баллистическими ракетами погибла целая семья.

Подробнее о последствиях российской атаки читайте в материале РБК-Украина.

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