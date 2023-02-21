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У Київській області ввели аварійні відключення через негоду: без світла 7 тисяч людей

Фото: у Київській області ввели аварійні відключення через негоду (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Київській області запровадили аварійні відключення електроенергії через погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах", - сказано у повідомленні.

Сьогодні у Київській області прогнозують дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через негоду можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів.

Зазначимо, що у Київській області сьогодні мали б проводити заміри споживання, при цьому світло вимикати не мали.

Також зазначимо, що енергосистема України працює стабільно з резервом.

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ЕлектроенергіяКиївська областьДТЕК