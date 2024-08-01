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В Київській області впали уламки дронів під час атаки РФ: є поранені

Фото: двоє людей постраждали під час падіння уламків дронів у Київській області 1 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області під час атаки окупантів у ніч проти 1 серпня впали уламки дронів. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті", - розповів він.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, але внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини.

"Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав голова ОВА.

Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога.

Пошкодження будинків

Станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері. 

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. 

 

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про загрозу балістики та дронів.

Крім того, близько 4:00 у Києві знову було оголошено повітряну тривогу. У Київській області працювала ППО.

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