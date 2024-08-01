В Київській області впали уламки дронів під час атаки РФ: є поранені

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про загрозу балістики та дронів.

Крім того, близько 4:00 у Києві знову було оголошено повітряну тривогу. У Київській області працювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.