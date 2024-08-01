В Киевской области упали обломки дронов во время атаки РФ: есть раненые

"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты", - рассказал он.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, но в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека.

"Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - добавил глава ОВА.

Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь.

Повреждения домов

По состоянию на 8.00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери.

Оперативные группы работают на местах падения обломков.