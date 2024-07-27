В Київській області впали уламки дрона під час атаки РФ: в ОВА розповіли про наслідки

"Четверту ніч поспіль область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога оголошувалася тричі", - розповів він.

Наслідки падіння уламків

Попри те, що за його словами, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає, а постраждалі відсутні, уламки ворожого дрону впали на території одного з населених пунктів.

"Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках", - додав Кравченко.

