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В Київській області впали уламки дрона під час атаки РФ: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: названо наслідки падіння уламків дрону в Київській області під час атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 27 липня атакували Україну дронами. У Київській області падіння уламків дрона не обійшлося без наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Четверту ніч поспіль область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога оголошувалася тричі", - розповів він.

Наслідки падіння уламків

Попри те, що за його словами, влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає, а постраждалі відсутні, уламки ворожого дрону впали на території одного з населених пунктів.

"Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували. Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках", - додав Кравченко.
 

Атака РФ по Україні

Російські війська атакували Україну ракетою та дронами в ніч проти 27 липня. У частині регіонів оголошувалась тривога через ракетну небезпеку та пуски БПЛА, напрямок яких постійно змінювався.

Окупанти запустили по Україні чотири дрона і ракету Х-59/Х-69 з території тимчасово окупованої Запорізької області. ППО збила всі цілі.

Крім того, загарбники атакували дронами Полтавську область. Пошкоджено промисловий об'єкт, почалася пожежа.

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