В Киевской области упали обломки дрона во время атаки РФ: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска в ночь на 27 июля атаковали Украину дронами. В Киевской области падение обломков дрона не обошлось без последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
"Четвертую ночь подряд область под атакой вражеских ударных дронов. Тревога объявлялась трижды", - рассказал он.
Несмотря на то, что, по его словам, попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет, а пострадавшие отсутствуют, обломки вражеского дрона упали на территории одного из населенных пунктов.
"Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Оборваны электропроводы. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках", - добавил Кравченко.
Российские войска атаковали Украину ракетой и дронами в ночь на 27 июля. В части регионов объявлялась тревога из-за ракетной опасности и пусков БПЛА, направление которых постоянно менялось.
Оккупанты запустили по Украине четыре дрона и ракету Х-59/Х-69 с территории временно оккупированной Запорожской области. ПВО сбила все цели.
Кроме того, захватчики атаковали дронами Полтавскую область. Поврежден промышленный объект, начался пожар.
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