В Киевской области упали обломки дрона во время атаки РФ: в ОВА рассказали о последствиях

"Четвертую ночь подряд область под атакой вражеских ударных дронов. Тревога объявлялась трижды", - рассказал он.

Последствия падения обломков

Несмотря на то, что, по его словам, попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет, а пострадавшие отсутствуют, обломки вражеского дрона упали на территории одного из населенных пунктов.

"Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Оборваны электропроводы. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках", - добавил Кравченко.