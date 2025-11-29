У Київській області внаслідок удару РФ пошкоджено відділення "Нової Пошти"

У Бучанському районі Києва внаслідок нічного удару Росії 29 листопада пошкоджено відділення "Нової пошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
За інформацією Калашника, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, будівлю дитячого садка та торгового центру, 25 автомобілів.
У Броварському районі також пошкоджено приватний будинок і автомобіль.
Унаслідок сьогоднішньої атаки загинула жінка 1952 року народження з Боярської громади Фастівського району. Вона була вдома, у своєму будинку, який ворог знищив вщент. Щирі співчуття рідним і близьким.
Загалом наслідки цієї атаки зафіксовані в п’яти районах області. Станом на зараз відомо про 14 постраждалих - їм надано усю необхідну медичну допомогу, загрози життю немає.
Попередньо встановлено такі пошкодження:
Фастівський район: пошкоджено 3 приватні будинки та один зруйнований повністю, постраждала критична інфраструктура - місто Фастів знеструмлено.
Бучанський район: пошкоджено 8 приватних будинків і 4 багатоквартирні, 9 автомобілів пошкоджено, ще 2 знищені пожежею, зафіксовані ушкодження відділення "Нової Пошти".
Обухівський район: пошкоджено 5 приватних будинків і 3 автомобілі, уламки впали на деревообробне підприємство.
Вишгородський район: пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та будинок побуту.
Наразі без світла близько 70 тисяч родин. Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.
Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Київ та Київську область дронами та ракетами.
У Київській області зафіксовано 33 локації з руйнуваннями у кількох районах, відомо про постраждалих та одного загиблого.
За даними ДСНС, через пошкодження інфраструктури знеструмлено 78 населених пунктів, аварійні служби працюють над відновленням.
Підрозділи ДСНС проводять розбір завалів, гасіння пожеж, надають психологічну допомогу та супроводжують аварійні бригади.