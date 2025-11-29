RU

В Киевской области в результате удара РФ повреждено отделение "Новой Почты"

Фото: в Киевской области в результате удара РФ повреждено отделение "Новой Почты" (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Бучанском районе Киева в результате ночного удара России 29 ноября повреждено отделение "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Николая Калашника.

По информации Калашника, в Броварах в результате российского обстрела повреждены пять многоэтажек, три частных дома, 26 гаражных боксов, здание детского сада и торгового центра, 25 автомобилей.

В Броварском районе также повреждены частный дом и автомобиль.

В результате сегодняшней атаки погибла женщина 1952 года рождения из Боярской громады Фастовского района. Она была дома, в своем доме, который враг уничтожил дотла. Искренние соболезнования родным и близким.

В целом последствия этой атаки зафиксированы в пяти районах области. По состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших - им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Предварительно установлены следующие повреждения:

Фастовский район: повреждены 3 частных дома и один разрушен полностью, пострадала критическая инфраструктура - город Фастов обесточен.

Бучанский район: повреждены 8 частных домов и 4 многоквартирных, 9 автомобилей повреждены, еще 2 уничтожены пожаром, зафиксированы повреждения отделения "Новой Почты".

Обуховский район: повреждены 5 частных домов и 3 автомобиля, обломки упали на деревообрабатывающее предприятие.

Вышгородский район: повреждены 2 многоквартирных дома и дом быта.

Сейчас без света около 70 тысяч семей. Больше всего отключений в Фастовском, Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

 

Обстрел Киевской области

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область дронами и ракетами.

В Киевской области зафиксировано 33 локации с разрушениями в нескольких районах, известно о пострадавших и одном погибшем.

По данным ГСЧС, из-за повреждения инфраструктуры обесточены 78 населенных пунктов, аварийные службы работают над восстановлением.

Подразделения ГСЧС проводят разбор завалов, тушение пожаров, оказывают психологическую помощь и сопровождают аварийные бригады.

