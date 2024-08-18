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У Київській області внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено 50 приватних будинків

Фото: начальник Київського ОВА Руслан Кравченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Внаслідок ранкової ракетної атаки РФ у Київській області зафіксовано пошкодження в шести садових товариствах та трьох населених пунктах.

Про це повідомив начальник Київського ОВА Руслан Кравченко, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Станом на 18:30 пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районі області", - йдеться у повідомленні

Кравченко уточнив, що пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Крім того, пошкоджено 5 автомобілів, майстерню, гаражі та лінії електропередач. Поранених серед населення немає.

Начальник Київського ОВА додав, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога.

"Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, що інформації про прямі влучання внаслідок ракетної атаки РФ не було. У ранковому звіті Київської ОВА вказували, що влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Сили ППО збили цілі, а причиною деяких положень, зокрема, будинків, стало падіння уламків збитих цілей.

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