В Киевской области в результате утренней ракетной атаки повреждены 50 частных домов

"По состоянию на 18:30 повреждение зафиксировано в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области", - говорится в сообщении

Кравченко уточнил, что повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Кроме того, повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи и линии электропередач. Раненых среди населения нет.

Начальник Киевского ОВА добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

"Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим", - отметил Кравченко.