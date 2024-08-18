В Киевской области в результате утренней ракетной атаки повреждены 50 частных домов

В результате утренней ракетной атаки РФ в Киевской области зафиксированы повреждения в шести садовых обществах и трех населенных пунктах.
Об этом сообщил начальник Киевского ОВА Руслан Кравченко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
"По состоянию на 18:30 повреждение зафиксировано в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области", - говорится в сообщении
Кравченко уточнил, что повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Кроме того, повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи и линии электропередач. Раненых среди населения нет.
Начальник Киевского ОВА добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
"Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над этим", - отметил Кравченко.
Напомним, что информации о прямых попаданиях в результате ракетной атаки РФ не было. В утреннем отчете Киевской ОВА указывали, что попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Силы ПВО сбили цели, а причиной некоторых положений, в частности, домов, стало падение обломков сбитых целей.
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