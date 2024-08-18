ua en ru
Нд, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено 50 приватних будинків

Неділя 18 серпня 2024 20:15
UA EN RU
У Київській області внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено 50 приватних будинків Фото: начальник Київського ОВА Руслан Кравченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Внаслідок ранкової ракетної атаки РФ у Київській області зафіксовано пошкодження в шести садових товариствах та трьох населених пунктах.

Про це повідомив начальник Київського ОВА Руслан Кравченко, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Станом на 18:30 пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районі області", - йдеться у повідомленні

Кравченко уточнив, що пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Крім того, пошкоджено 5 автомобілів, майстерню, гаражі та лінії електропередач. Поранених серед населення немає.

Начальник Київського ОВА додав, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога.

"Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, що інформації про прямі влучання внаслідок ракетної атаки РФ не було. У ранковому звіті Київської ОВА вказували, що влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Сили ППО збили цілі, а причиною деяких положень, зокрема, будинків, стало падіння уламків збитих цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку