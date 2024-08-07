UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області внаслідок атаки дронів є пошкодження, постраждала людина

Фото: через атаку дронів у Київській області постраждала людина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти три ночі поспіль намагаються атакувати Київську область. У регіоні в ніч на 7 серпня працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.

Повітряна тривога у Київській області тривала понад вісім годин через атаку дронів. У регіоні протиповітряна оборона збила ворожі безпілотники.

Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" одна людина травмована. Вона отримала осколкове поранення ноги.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що до медиків звернулась 78-річна жінка з пораненням ноги. Їй надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.

За даними ОВА, у двох громадах Київської області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди. В будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.

"Постраждалим буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки", - заявили в ОВА.

 

Фото: у Київській області впали уламки "Шахедів" (t.me/mvs_ukraine)

Атака дронів 7 серпня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 30 дронів-камікадзе. Вони летіли з кількох напрямків.

Сили протиповітряної оборони знищили всі 30 "Шахедів". ППО працювала у семи областях України - Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській.

У Хмельницькій області теж впали уламки знищених безпілотників. Внаслідок атаки було пошкоджене підприємство - резервуари для зберігання та приміщення цеху. На щастя, ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьППОВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів