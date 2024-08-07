У Київській області внаслідок атаки дронів є пошкодження, постраждала людина

Повітряна тривога у Київській області тривала понад вісім годин через атаку дронів. У регіоні протиповітряна оборона збила ворожі безпілотники.

Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" одна людина травмована. Вона отримала осколкове поранення ноги.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що до медиків звернулась 78-річна жінка з пораненням ноги. Їй надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.

За даними ОВА, у двох громадах Київської області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди. В будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.

"Постраждалим буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки", - заявили в ОВА.

Фото: у Київській області впали уламки "Шахедів" (t.me/mvs_ukraine)