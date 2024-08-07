В Киевской области в результате атаки дронов есть повреждения, пострадал человек

Российские оккупанты три ночи подряд пытаются атаковать Киевскую область. В регионе в ночь на 7 августа работала ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.
Воздушная тревога в Киевской области длилась более восьми часов из-за атаки дронов. В регионе противовоздушная оборона сбила вражеские беспилотники.
В результате падения обломков сбитых "Шахедов" один человек травмирован. Он получил осколочное ранение ноги.
По данным ОВА, в двух общинах Киевской области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственного сооружения. В домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, иссечены фасады. На придомовых территориях также повреждены заборы.
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки", - заявили в ОВА.
Этой ночью российские войска запустили по Украине 30 дронов-камикадзе. Они летели из нескольких направлений.
Силы противовоздушной обороны уничтожили все 30 "Шахедов". ПВО работала в семи областях Украины - Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской.
В Хмельницкой области также упали обломки уничтоженных беспилотников. В результате атаки было повреждено предприятие - резервуары для хранения и помещения цеха. К счастью, никто не пострадал.
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