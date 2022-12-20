В Киевской области "выравнивается" ситуация со светом. В трех районах будет под вечер
Свет в Киевской области к вечеру появится в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. Если это произойдет, без электроснабжения в регионе останутся менее 50% потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы во время телемарафона.
"Сейчас ситуация выравнивается... Под вечер ожидаем хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах", - рассказал он.
По словам Кулебы, если это произойдет, то без света будет меньше половины региона.
"Будут продолжаться ремонтные работы в части Фастовского района, Бучанском и Вышгородском районах. На данный момент вышли на 60% отключений", - добавил Кулеба.
Как сообщалось, ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической.
Напомним, 19 декабря, утром оккупанты ударили по Киеву и Киевской области при помощи дронов.
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