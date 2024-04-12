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У Київській області вилучили бойову частину російської ракети

П'ятниця 12 квітня 2024 06:14
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У Київській області вилучили бойову частину російської ракети Фото: бойова частина ракети X-101 була вилучена саперами у Київській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Це сталося після вчорашнього масованого повітряного удару ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Надзвичайники уточнили, що бойову частину ракети X-101 було вилучено у Вишгородському районі Київської області.

До робіт були задіяні сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

У Службі додали, що тепер ворожа ракета не становить загрози для місцевих мешканців.

Також у ДСНС закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та у разі сигналу прямувати в укриття. Також важливо дотримуватися інформ-тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу ППО.

"Не підходьте до уламків ракет та повідомляйте "101" у разі виявлення вибухонебезпечних предметів!" - йдеться в заяві надзвичайників.

У Київській області вилучили бойову частину російської ракети

У Київській області сапери ДСНС вилучили бойову частину російської ракети X-101 у Вишгородському районі (фото: t.me/dsns_telegram)

Масовані повітряні удари РФ по Україні 11 квітня

Раніше повідомлялося, що у минулої ночі та рано-вранці, 12 квітня, російські окупанти завдали масованого комбінованого повітряного удару по Україні. Загалом ворог під час тієї атаки застосував 82 засобів повітряного нападу (дронів-камікадзе та ракет різних типів), з яких силами та засобами ППО ЗСУ було збито 57 цілей.

Як і у попередні рази, під час цієї повітряної атаки основною ціллю загарбників стала енергетична інфраструктура в Україні. Під прицілом цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції.

Детальніше про наслідки російської комбінованої повітряної атаки по Україні 11 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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