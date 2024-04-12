В Киевской области изъяли боевую часть российской ракеты

В Киевской области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть российской ракеты Х-101. Это произошло после вчерашнего массированного воздушного удара врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Чрезвычайники уточнили, что боевая часть ракеты X-101 была изъята в Вышгородском районе Киевской области.

К работам привлекались саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

В Службе добавили, что теперь вражеская ракета не представляет угрозы местным жителям.

Также в ГСЧС призывали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае сигнала направляться в укрытие. Также важно соблюдать информ-тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

"Не подходите к обломкам ракет и сообщайте "101" в случае обнаружения взрывоопасных предметов!" - говорится в заявлении чрезвычайников.

В Киевской области саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты X-101 в Вышгородском районе (фото: t.me/dsns_telegram)

Массированные воздушные удары РФ по Украине 11 апреля

Ранее сообщалось, что минувшей ночью и ранним утром, 12 апреля, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный воздушный удар по Украине. В общей сложности враг во время той атаки применил 82 средства воздушного нападения (дронов-камикадзе и ракет разных типов), из которых силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 57 целей.

Как и в предыдущие разы, во время этой воздушной атаки основной целью захватчиков стала энергетическая инфраструктура в Украине. Под прицелом в этот раз оказались энергообъекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Как сообщал ДТЭК, повреждены две теплоэлектростанции.

Детальнее о последствиях российской комбинированной воздушной атаки по Украине 11 апреля - читайте в материале РБК-Украина.