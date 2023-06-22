UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Київській області викрили схему зняття з військового обліку

Фото: в Київській області викрили схему зняття з військового обліку (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області правоохоронці викрили схему незаконного зняття з військового обліку. Організатору загрожує 9 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Зловмисники підшукували чоловіків віком від 18 до 60 років та за грошову винагороду у розмірі 7-8 тисяч доларів пропонували їм вирішити питання "під ключ" про непридатність до військової служби", - пише Нєбитов.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області додав, що разом зі співробітниками СБУ було проведено 8 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили:

  • понад 55 тисяч гривень, валюту;
  • блокнот з чорновими записами;
  • відбитки печаток та штампів медичного закладу.

Організатору схеми вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі нещодавно правоохоронці затримали злочинця, який організував схему підробки документів задля ухиляння від військової служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область