В Київській області викрили схему зняття з військового обліку

В Київській області правоохоронці викрили схему незаконного зняття з військового обліку. Організатору загрожує 9 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Зловмисники підшукували чоловіків віком від 18 до 60 років та за грошову винагороду у розмірі 7-8 тисяч доларів пропонували їм вирішити питання "під ключ" про непридатність до військової служби", - пише Нєбитов.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області додав, що разом зі співробітниками СБУ було проведено 8 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили:

понад 55 тисяч гривень, валюту;

блокнот з чорновими записами;

відбитки печаток та штампів медичного закладу.

Організатору схеми вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.