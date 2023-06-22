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В Киевской области разоблачили схему снятия с военного учета

Фото: в Киевской области разоблачили схему снятия с военного учета (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области правоохранители разоблачили схему незаконного снятия с военного учета. Организатору грозит 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

"Злоумышленники подыскивали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и за денежное вознаграждение в размере 7-8 тысяч долларов предлагали им решить вопрос "под ключ" о непригодности к военной службе", - пишет Небитов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области добавил, что вместе с сотрудниками СБУ было проведено 8 санкционированных обысков, во время которых изъяли:

  • свыше 55 тысяч гривен, валюту;
  • блокнот с черновыми записями;
  • отпечатки печатей и штампов медицинского учреждения.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге недавно правоохранители задержали преступника, организовавшего схему подделки документов для уклонения от военной службы.

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Киевская область