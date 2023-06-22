В Київській області викрили схему зняття з військового обліку
В Київській області правоохоронці викрили схему незаконного зняття з військового обліку. Організатору загрожує 9 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
"Зловмисники підшукували чоловіків віком від 18 до 60 років та за грошову винагороду у розмірі 7-8 тисяч доларів пропонували їм вирішити питання "під ключ" про непридатність до військової служби", - пише Нєбитов.
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області додав, що разом зі співробітниками СБУ було проведено 8 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили:
- понад 55 тисяч гривень, валюту;
- блокнот з чорновими записами;
- відбитки печаток та штампів медичного закладу.
Організатору схеми вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі нещодавно правоохоронці затримали злочинця, який організував схему підробки документів задля ухиляння від військової служби.
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