У Київській області викрили шахрайку, яка ошукала людей на 740 тисяч гривень

У Київській області жінка ошукала щонайменше 30 людей, у яких виманила майже 740 тисяч гривень. Її викрили і тепер їй загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Київської області.
Поліція Київської області повідомила про підозру 41-річній жительці Броварів, яка видавала себе за працівницю компанії електромереж і ошукала громадян майже на 740 тисяч гривень.
За даними правоохоронців, жінка, яка раніше працювала в енергетичній компанії, починаючи з 2019 року пропонувала мешканцям Броварського району послуги з підключення електроенергії та встановлення лічильників. Отримавши оплату за свої "послуги", вона не виконувала обіцяного.
Наразі встановлено близько 30 випадків шахрайства. За ці дії жінці загрожує до трьох років позбавлення волі за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України.
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили жительку Київської області, яка обманом отримала майже мільйон гривень від дружини військовополоненого захисника "Азовсталі". Жінка пропонувала родичам полонених та зниклих безвісти допомогу у поверненні їхніх близьких додому, вимагаючи значні суми грошей за "прискорення" процесу. Шахрайку затримали під час отримання частини грошей.
Також ми писали, що одним із найпоширеніших видів шахрайства в Україні залишається виманювання грошей онлайн. Правоохоронці нагадують основні правила безпеки, які допоможуть захиститися від таких злочинів.
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