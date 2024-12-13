В Киевской области разоблачили мошенницу, которая обманула людей на 740 тысяч гривен

В Киевской области женщина обманула по меньшей мере 30 человек, у которых выманила почти 740 тысяч гривен. Ее разоблачили и теперь ей грозит лишение свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киевской области.
Полиция Киевской области сообщила о подозрении 41-летней жительнице Броваров, которая выдавала себя за работницу компании электросетей и обманула граждан почти на 740 тысяч гривен.
По данным правоохранителей, женщина, которая ранее работала в энергетической компании, начиная с 2019 года предлагала жителям Броварского района услуги по подключению электроэнергии и установке счетчиков. Получив оплату за свои "услуги", она не выполняла обещанного.
Сейчас установлено около 30 случаев мошенничества. За эти действия женщине грозит до трех лет лишения свободы по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили жительницу Киевской области, которая обманом получила почти миллион гривен от жены военнопленного защитника "Азовстали". Женщина предлагала родственникам пленных и пропавших без вести помощь в возвращении их близких домой, требуя значительные суммы денег за "ускорение" процесса. Мошенницу задержали во время получения части денег.
Также мы писали, что одним из самых распространенных видов мошенничества в Украине остается выманивание денег онлайн. Правоохранители напоминают основные правила безопасности, которые помогут защититься от таких преступлений.
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