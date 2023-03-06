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В Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів

Фото: в Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області правоохоронці викрили директора компанії, який привласнив державні кошти у сумі 121 мільйон гривень завдяки нелегальній схемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"У межах розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2019-2020 років фігурант вносив у документи неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних підрядних робіт. За такою схемою зловмисник привласнив 121 мільйон гривень державних коштів", - пише пресслужба.

Прокуратура повідомила підозру директору компаній в галузі будівництва доріг. Підозрюваному інкримінують розтрату коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років. Також йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 мільйонів гривень застави.

Фото: в Київській області викрили директора компанії на розкраданні 121 млн гривень держкоштів (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ й БЕБ вилучили в "Укрнафти" й "Укртатнафти" 16 тисяч тонн нафтопродуктів на майже 800 млн грн

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