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В Киевской области разоблачили директора компании на хищении 121 млн гривен госсредств

Фото: в Киевской области разоблачили директора компании на хищении 121 млн гривен госсредств (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области правоохранители разоблачили директора компании, присвоившего государственные средства в сумме 121 миллион гривен благодаря нелегальной схеме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В рамках расследования правоохранители установили, что в течение 2019-2020 годов фигурант вносил в документы ложные сведения об объемах и качестве выполненных подрядных работ. По такой схеме злоумышленник присвоил 121 миллион гривен государственных средств", - пишет пресс-служба.

Прокуратура сообщила подозрение директору компаний в области строительства дорог. Подозреваемому инкриминируют растрату средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Также ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 миллионов гривен залога.

Фото: в Киевской области разоблачили директора компании на хищении 121 млн гривен госсредств (mvs.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ и БЭБ изъяли у "Укрнафты" и "Укртатнафты" 16 тысяч тонн нефтепродуктов почти на 800 млн грн.

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Министерство внутренних дел Украины