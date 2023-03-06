"В рамках расследования правоохранители установили, что в течение 2019-2020 годов фигурант вносил в документы ложные сведения об объемах и качестве выполненных подрядных работ. По такой схеме злоумышленник присвоил 121 миллион гривен государственных средств", - пишет пресс-служба.

Прокуратура сообщила подозрение директору компаний в области строительства дорог. Подозреваемому инкриминируют растрату средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Также ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 миллионов гривен залога.

Фото: в Киевской области разоблачили директора компании на хищении 121 млн гривен госсредств (mvs.gov.ua)