У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

У Київській області відбудували міст, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області у Facebook.

"Рух відкрито для всіх видів автотранспорту", - підсумували у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Київської області.

На мосту та підходах до нього - автономне освітлення.

Крім того, для безпеки руху було встановлено нове перильне та бар'єрне огородження.

Відбудований міст має дві смуги для руху (фото: facebook.com/kv.restoration)

"На проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетонного покриття, верхній шар - ЩМА (щебенево-мастиковий асфальтобетон, - Ред.), також нанесена нова дорожня розмітка", - розповіли українцям.

Уточнюється, що він:

Зазначається, що міст через річку Ірпінь забезпечує якісний логістичний зв'язок для мешканців Вишгородського району Київської області.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що йдеться про 156-метровий міст на дорозі Р-02 "Київ - Іванків - Овруч".

Нагадаємо, згідно з даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, на початку повномасштабного вторгнення РФ у Київській області було зруйновано 29 штучних споруд.

Відновлення кожного з них є важливим кроком на шляху до повернення нормального життя в громадах.

У квітні 2023 року стало відомо, що "Укрзалізниця" повністю завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області. Після цього там було дозволено рух поїздів двома коліями.

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