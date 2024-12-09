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У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

Понеділок 09 грудня 2024 11:12
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У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото) Рух автотранспорту відновленим мостом вже відкрили (фото: facebook.com/kv.restoration)
Автор: Ірина Костенко

У Київській області відбудували міст, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області у Facebook.

Який саме міст відновили у Київській області

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що йдеться про 156-метровий міст на дорозі Р-02 "Київ - Іванків - Овруч".

Зазначається, що міст через річку Ірпінь забезпечує якісний логістичний зв'язок для мешканців Вишгородського району Київської області.

У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

Відновлений міст через річку Ірпінь (фото: facebook.com/kv.restoration)

Уточнюється, що він:

  • має дві смуги для руху автотранспорту
  • облаштований сучасними системами водовідведення

"На проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетонного покриття, верхній шар - ЩМА (щебенево-мастиковий асфальтобетон, - Ред.), також нанесена нова дорожня розмітка", - розповіли українцям.

У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

Відбудований міст має дві смуги для руху (фото: facebook.com/kv.restoration)

Крім того, для безпеки руху було встановлено нове перильне та бар'єрне огородження.

На мосту та підходах до нього - автономне освітлення.

"Рух відкрито для всіх видів автотранспорту", - підсумували у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Київської області.

У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

Допис Служби відновлення і розвитку інфраструктури (скриншот: facebook.com/kv.restoration)

Нагадаємо, згідно з даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, на початку повномасштабного вторгнення РФ у Київській області було зруйновано 29 штучних споруд.

Відновлення кожного з них є важливим кроком на шляху до повернення нормального життя в громадах.

У квітні 2023 року стало відомо, що "Укрзалізниця" повністю завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області. Після цього там було дозволено рух поїздів двома коліями.

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Київська область Ірпінь Автомобільний рух Вторгнення Росії до України Міст
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