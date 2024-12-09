В Киевской области отстроили мост, разрушенный в феврале 2022 года: детали (фото)

В Киевской области отстроили мост, разрушенный во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области в Facebook.

"Движение открыто для всех видов автотранспорта", - подытожили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Киевской области.

На мосту и подходах к нему - автономное освещение.

Кроме того, для безопасности движения было установлено новое перильное и барьерное ограждение.

У отстроенного моста - две полосы движения (фото: facebook.com/kv.restoration)

"На проезжей части уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, верхний слой - ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон, - Ред.), также нанесена новая дорожная разметка", - рассказали украинцам.

Уточняется, что он:

Отмечается, что мост через реку Ирпень обеспечивает качественную логистическую связь жителей Вышгородского района Киевской области.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры рассказали, что речь идет о 156-метровом мосте на дороге Р-02 "Киев - Иванков - Овруч".

Напомним, согласно данным Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, в начале полномасштабного вторжения РФ в Киевской области было разрушено 29 искусственных сооружений.

Восстановление каждого из них является важным шагом для возвращения нормальной жизни в общинах.

В апреле 2023 года стало известно, что "Укрзализныця" полностью завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области. После этого там было разрешено движение поездов по двум путям.

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