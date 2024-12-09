В Киевской области отстроили мост, разрушенный в феврале 2022 года: детали (фото)
В Киевской области отстроили мост, разрушенный во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области в Facebook.
Какой именно мост восстановили в Киевской области
В Службе восстановления и развития инфраструктуры рассказали, что речь идет о 156-метровом мосте на дороге Р-02 "Киев - Иванков - Овруч".
Отмечается, что мост через реку Ирпень обеспечивает качественную логистическую связь жителей Вышгородского района Киевской области.
Восстановленный мост через реку Ирпень (фото: facebook.com/kv.restoration)
Уточняется, что он:
- имеет две полосы для движения автотранспорта
- оснащен современными системами водоотвода
"На проезжей части уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, верхний слой - ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон, - Ред.), также нанесена новая дорожная разметка", - рассказали украинцам.
У отстроенного моста - две полосы движения (фото: facebook.com/kv.restoration)
Кроме того, для безопасности движения было установлено новое перильное и барьерное ограждение.
На мосту и подходах к нему - автономное освещение.
"Движение открыто для всех видов автотранспорта", - подытожили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Киевской области.
Пост Службы восстановления и развития инфраструктуры (скриншот: facebook.com/kv.restoration)
Напомним, согласно данным Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, в начале полномасштабного вторжения РФ в Киевской области было разрушено 29 искусственных сооружений.
Восстановление каждого из них является важным шагом для возвращения нормальной жизни в общинах.
В апреле 2023 года стало известно, что "Укрзализныця" полностью завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области. После этого там было разрешено движение поездов по двум путям.
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