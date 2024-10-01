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У Київській області відбивають атаку "Шахедів"

Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області цієї ночі, 1 жовтня, розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні були зафіксовані ударні безпілотники противника типу "Шахед".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Про бойову роботу з відбиття атаки дронів-камікадзе у Київській області стало відомо о 01.51.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в КОВА.

Зазначимо, перед тим у командуванні Повітряних сил попереджали про можливість роботи ППО у Київській області через загрозу "Шахедів".

Також в КОВА закликали мешканців Київської області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, та нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні адміністрації

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 30 вересня російські загарбники запустили у бік України дрони-камікадзе, й "Шахеди" заходили у повітряний простір з північного напрямку.

Через загрозу атак безпілотників у кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Також нагадаємо, через "Шахедну" атаку минулої ночі у Київській області були виявлені уламки збитих цілей у шести районах регіону.

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Київська областьППОАтака дронів