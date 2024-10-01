У Київській області відбивають атаку "Шахедів"

Про бойову роботу з відбиття атаки дронів-камікадзе у Київській області стало відомо о 01.51.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в КОВА.

Зазначимо, перед тим у командуванні Повітряних сил попереджали про можливість роботи ППО у Київській області через загрозу "Шахедів".

Також в КОВА закликали мешканців Київської області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги, та нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні адміністрації

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 30 вересня російські загарбники запустили у бік України дрони-камікадзе, й "Шахеди" заходили у повітряний простір з північного напрямку.

Через загрозу атак безпілотників у кількох областях України оголосили повітряну тривогу.